Jugendfußball: Heimisches Junioren-Trio peilt Niederrheinliga an

Grenzland Die Qualifikationsgruppen stehen. Die C-Junioren-Fußballer aus Nettetal und Süchteln starten am Wochenende.

Für die C-Junioren aus Nettetal ist die Ausgangslage klar: Sie müssen in ihrer Vierergruppe entweder den ersten oder den zweiten Platz belegen, um den Ligaverbleib zu schaffen. "Wir wissen, dass es schwer wird und sehr gute Teams auf uns warten. Unser Team hat aber Qualität, und wenn wir voll konzentriert jedes Spiel angehen, wird es für die Gegner auch nicht einfach gegen uns zu spielen", sagt Union-Trainer Marco Stenzel. Am kommenden Samstag (15 Uhr) geht es mit einem Heimspiel gegen den FC Remscheid los, zudem tritt Nettetal beim VfB Homberg und gegen den SC Werden-Heidhausen an. In derselben Altersklasse misst sich der ASV Süchteln am Samstag erst mit dem SC Kapellen-Erft (15 Uhr), weitere Gegner sind der VfB Solingen und der SV Straelen.