Lokalsport : Klever B- und C-Junioren kämpfen um Qualifikation

Kleve Während sich die älteste Klever Jugendmannschaft jüngst aus der Niederrheinliga verabschiedet hat, haben mit C- und B-Jugend zwei Mannschaften vom Bresserberg die Chance, in die regional zweithöchste Jugendspielklasse einzuziehen. Die dafür entscheidenden Spiele finden vom 2. bis zum 24. Juni statt. Die C-Junioren, trainiert von Detlev Remmers, treffen auf die DJK Lowick, Ratingen 04/19 und den TSV Norf. "Da wird richtig Qualität auf uns zukommen, Ratingen und Lowick sind die Favoriten", weiß Remmers. "Wir haben auch nicht auf der faulen Haut gelegen und nehmen die Herausforderung an. Ich hoffe auf spannende Spiele mit ein bisschen Glück auf unserer Seite."

Die U17 des 1. FC hat eine schwere Gruppe erwischt. Neben Rot-Weiss Essen II und dem TSV Ronsdorf, die in der Leistungsklasse überzeugen konnten, ist Noch-Niederrheinligist SF Hamborn der dritte Kontrahent. "Das sind alles Vereine, die in der Regel Niederrheinliga spielen", meint FC-Coach Dilek Özden. "Wenn wir aufsteigen wollen, müssen wir auch in solch einer Gruppe bestehen", so der 25-Jährige.

C-Junioren: 1. FC Kleve - TSV Norf (2. Juni, 15 Uhr); Germania Ratingen - 1. FC Kleve (9. Juni, 15 Uhr); 1. FC Kleve - DJK Lowick (23. Juni, 15 Uhr).

B-Junioren: SF Hamborn - 1. FC Kleve (3. Juni, 11 Uhr); 1. FC Kleve Rot-Weiss Essen II (10. Juni, 11 Uhr); TSV Ronsdorf - 1. FC Kleve (24. Juni, 11 Uhr).

(RP)