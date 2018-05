Lokalsport: Frisbee spielen mit Komplimenten

Bönninghardt Die Black Flies richteten erstmals ein Fun-Turnier in Bönninghardt aus. Ihren letzten Platz nahmen sie sportlich.

Maren Bald sieht geschafft aus, als sie das Kleinspielfeld verlässt. Hinter ihr und den anderen der Black Flies, der Ulimate Frisbee-Mannschaft des BSV Bönninghardt, liegen die letzten 45 Minuten des Brennnessel-Cups. Die Partie um den vorletzten Platz gegen eine Duisburger Hochschulauswahl ging verloren. Auch in den fünf Begegnungen zuvor war dem Gastgeber des erstmals ausgerichteten Fun-Turniers ein Erfolg verwehrt geblieben. Doch Enttäuschung macht sich nicht in den Gesichtern breit. "Das Gewinnen steht nicht im Vordergrund", sagt Bald, die Teamsprecherin der Black Flies.

"Man spielt mehr miteinander als gegeneinander, ergänzt Jonas Mühlbauer. Der 21-Jährige aus Issum verpasste den zweiten Spieltag wegen einer Knieverletzung. Beim Ultimate Frisbee gehe es "menschlicher zu" als in anderen Mannschaftssportarten. So wurden in Bönninghardt Komplimente an den Gegner verteilt, wenn der mit einem starken Wurf einen Punkt holte oder durch eine gelungen Aktion die Scheibe in die Endzone gelangte, auch wenn sie nur auf dem Rasen landete.