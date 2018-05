Lokalsport: In Bönninghardt rollt der Fußball nicht mehr

Bönninghardt In der kommenden Saison wird keine Senioren- oder Jugendmannschaft an der Meisterschaft teilnehmen.

Seit 1951 gibt's den BSV Rot-Weiß Bönninghardt. In den Jahrzehnten identifizierte sich der Dorfclub meistens über seine Fußballer. Die spielten zwar nie in höheren Ligen, gefielen aber durch leidenschaftliche Auftritte und unbändigen Kampfgeist. Die Gast-Mannschaften hatten es nicht leicht, zu punkten. Doch mit Fußball ist vorerst Schluss im Besenbinderdorf. Zur neuen Saison wird der BSV mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kein Senioren-Team zur Meisterschaft melden. Es wäre der negative Höhepunkt einer Entwicklung mit Ansage.

Eine Bönninghardter Mannschaft als Spielgemeinschaft mit dem SV Sonsbeck, die morgen in der C-Liga beim SV Vynen-Marienbaum II ihre letzte Begegnung bestreitet, wird's in der Saison 2018/19 nicht geben, so Algra, der das sportliche Unheil hatte kommen sehen: "Wir haben nun mal keinen Unterbau und sich die Senioren nur mit Kameradschaft so lange über Wasser halten können. Durch den Rückzug der Ersten waren etliche Spieler zu anderen Vereinen gewechselt."