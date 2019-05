Saisoneröffnung mit Familientag : Einiges los beim TC Rheinberg GW

Henning und Mareike Rohrbach gaben während des Familientags Trainingstipps an den Nachwuchs. Foto: Merrit Holzum

Rheinberg Gespielt wurde auch mit überdimensionalen Tennis-Schlägern. Die Trainer Henning und Mareike Rohrbach kümmerten sich um den Nachwuchs.

Der Tennisclub Rheinberg Grün-Weiß hat den Start in die Sommer-Saison mit einem Familientag eingeläutet. Obwohl noch im Regen aufgebaut wurde, füllte sich der Platz in der Mittagszeit schnell. Als die Sonne rauskam, waren alle Felder besetzt, und am Waffelstand bildete sich eine Schlange.