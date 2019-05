Sommer-Saison beginnt am Samstag : Alpener Tennis-Herren treten mit drei Niederländern an

Alpener Tennis-Herren treten mit drei Niederländern an

Sommer-Saison beginnt am Samstag

Gehört der Alpener Mannchaft an: Stuart Rehfuß. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Alpen Zwei Teams spielen in der 2. Verbandsliga.

(put) Mit Heimspielen starten am Samstag ab 14 Uhr die beiden Verbandsliga-Mannschaften von Viktoria Alpen in die Tennis-Sommersaison. Zu Gast sind Teams aus Wuppertal. Während die Herren in der offenen Klasse nach dem zweiten Rang im vergangenen Jahr wieder oben mitspielen wollen, kämpfen die 55er-Herren gegen den Abstieg.