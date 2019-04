Wiedersehen nach 40 Jahren : Pionierinnen auf Budbergs Fußballplatz

Budberg 1979 gründete sich die erste Frauen-Mannschaft des SVB. Am Sonntag treffen sich die Spielerinnen von damals wieder. Es gibt einen „Tag des Frauenfußballs“.

Irgendwann im Jahr 1978 hatten einige jungen Damen eine Idee. Die 15- und 16-Jährigen wollten organisiert Fußball spielen. In einem Verein. Beim SV Budberg. „Kalla“ Schmitz, der damalige Obmann, winkte nicht gleich ab, sondern hatte ein offenes Ohr und sagte zu, sie zu unterstützen. So kam es, dass in der Saison 1979/80 erstmals in der Budberger Vereinsgeschichte eine Frauen-Mannschaft in Fußballschuhen um Punkte spielte. Am 5. Mai – 40 Jahre nach der Premiere – richtet der SVB den „Tag des Frauenfußballs“ aus. Alle Spielerinnen von damals kommen dann zur Platzanlage.