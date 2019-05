Mit neun Jahren ganz schön schnell : Matti erläuft sich Respekt der älteren Konkurrenten

Thomas Steidten ging beim Hermannslauf an den Start. Foto: Verein

Matti Kwekkeboom hat beim Schlossparklauf in Moers über die fünf Kilometer etliche wesentlich ältere Konkurrenten abgehängt. Der neunjährige Schüler der LG Alpen reihte sich in einem Männerfeld von fast 500 Teilnehmern mit 24:04 Minuten auf Platz 124 ein.

Dritte in ihren Altersklassen über diese Strecke wurden Annika van Hüüt (Hauptklasse/20:07), Lukas Eckholt (U18/20:41) sowie Birgit Binsfeld (W40/23:26). Auf Rang zwei lief Christina van Hüüt (W30/22:22). Über zehn Kilometer war Franz Fritsch in der M65-Wertung der Schnellste (44:47). Christoph Schulte-Werflinghoff (M35) erreichte das Ziel als Zweiter in 37:41 Minuten.