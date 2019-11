Reiten : Platz vier beim Fünfkampf in Kamp

Diese Mannschaft des RFV Eversael nahm in diesem Jahr am Fünfkampf in Kamp teil. Foto: Verein

Eversael Das Team des RV „Graf von Schmettow“ Eversael wurde von Luisa Klötter sowie Katharina Wens vorbereitet.

In der Gesamtwertung belegte das Team Rang vier. Der Wanderpokal ging diesmal nicht an die Gastgeber, sondern an den Verein in Obrighoven. In der Einzelwertung der 1. Abteilung belegte Louisa Klötter Platz 15 mit 123 Punkten. Den Sieg sicherte sich Ann-Catrin Hoffrichter vom RV Kamp. In der 2. Abteilung wurde Luisa Klötter Vierte mit 70 Zählern. In der 3. Abteilung landete Tanja Lechsner auf Rang fünf (80).