Fußball-Kreispokal : Auf Kopfball-Torpedo Pütz ist Verlass

SONSBECK Der 22-Jährige ist einer der Dauerbrenner beim Landesligisten SV Sonsbeck. Heute spielt er mit den Rot-Weißen im Kreispokal-Viertelfinale beim VfL Repelen.

Der zentrale Mittelfeldspieler ist einer der wichtigsten Bausteine im Sonsbecker Umbruch. „Ich habe im Sommer gesagt, dass einige von den jungen Spielern in eine Führungsrolle reinwachsen müssen – und Jannis ist sicherlich einer davon. Es kommt nicht von ungefähr, dass er in seiner ersten Saison schon in den Mannschaftsrat gewählt wurde“, sagt Trainer Heinrich Losing. Pütz müsse weiter dazulernen; er sei auf einem guten Weg.

Den Spitznamen gab’s nach einem Traumtor per Flugkopfball. Den Treffer erzielte Pütz ausgerechnet gegen den SV Sonsbeck. In der Partie am März 2017 beim 3:0 der Straelener gelang ihm sogar noch ein zweiter Treffer. In Sonsbeck geht der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann, der im Marketing arbeitet, gerne voran. In dieser Spielzeit bekam der SVS vier Elfmeter zugesprochen – viermal übernahm Pütz erfolgreich die Verantwortung. „Ich fühle mich in Sonsbeck sehr wohl. Ich wurde vom ersten Tag gut aufgenommen und verspüre großes Vertrauen. Ich möchte hier den nächsten Schritt gehen“, so Pütz, der seinen Club in Repelen ins Kreispokal-Halbfinale führen will.