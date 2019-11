Jugendliches Engagement im TuS Xanten : X-Team will TuS-Jugend stärker vernetzen

Xanten Eine Gruppe junger Mitglieder des TuS Xanten hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Jugendsportler der einzelnen Abteilungen zusammen zu bringen. Dafür werden gemeinsame Aktivitäten, Fahrten oder auch Spaß-Turniere geplant.

Die zweite Aktion, die das X-Team derzeit vorbereitet, ist ein Smiley-Turnier, das am Montag, 30. Dezember, von 15 bis 18 Uhr in der Bahnhofshalle stattfinden soll. Spiele wie Völkerball, One-Touch-Ball oder Bubble Soccer stehen auf der Agenda, jedes Spiel dauert maximal zehn bis 15 Minuten, die Teams werden immer wieder neu gemischt. Wer mitmachen möchte – Voraussetzung ist eine Mitgliedschaft beim TuS Xanten – kann sich bei Marija Rixen anmelden (www.tus-xanten.de/x-Team).

Für das X-Team stehen im Dezember schon zwei Termine im Kalender: Am Mittwoch, 4. Dezember, geht es zum Jahresabschlusstreffen des Kreissportbundes Wesel in die Skihalle Bottrop. Und am Samstag, 21. Dezember, ist ein vernetzendes Tischtennisturnier der J-Teams in Düsseldorf geplant.