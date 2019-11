Interview mit Tim Wilke : „Ich habe mich schon selbst hinterfragt“

Trainer Tim Wilke (rechts mit roter Kappe) will am Samstag bei RW Moers mit dem SVB den ersten Sieg unter seiner Regie verbuchen. Foto: Fischer, Armin (arfi)

Budberg/Moers Die Bilanz des Trainers der Budberger Bezirksliga-Elf ist miserabel. Im Kreispokal geht’s am Samstag zum B-Ligisten Rot-Weiß Moers.

Er hat sich die Bilanz seiner ersten Wochen als Trainer der Bezirksliga-Mannschaft des SV Budberg ganz anders vorgestellt. Der 44-Jährige hat sich natürlich intensiv Gedanken gemacht, warum’s nicht läuft. Und er hat auch schon sein Tun hinterfragt. In der Meisterschaft hagelte es für Coach Tim Wilke mit dem SVB bislang nur Niederlagen. Am Samstag im Kreispokal-Viertelfinale bei RW Moers (Anstoß 16 Uhr) soll der Bock umgestoßen werden.

Wilke Die Gründe sind vielschichtig. Ich war nie ein Freund davon, die Spieler zu nennen, die ausfallen. Aber in Budberg ist es so, dass schon seit längerem eine wichtige Achse fehlt. Tim Beerenberg, Norman Kienapfel und Simon Temath sind nicht adäquat zu ersetzen. Gerade Tim und Simon sind Gold wert in der jungen Budberger Mannschaft mit einem Durchschnittsalter von etwas über 21 Jahren. Die Verunsicherung wird mit jeder weiteren Niederlage größer. Jede kleine Windböe bringt uns aus dem Tritt. Das war gegen Goch, Aldekerk und Weeze so. Gegen Sonsbeck II und Walbeck war es schon grob fahrlässig, wie wir mit den Torchancen umgegangen sind. Es fehlt zudem bislang das Spielglück. Aber auch ich habe mich schon selbst hinterfragt.