Tischtennis NRW-Liga : Für Kapitän Besic ist die Hinrunde beendet

Rheinberg Der TuS 08 Rheinberg erwartet am Samstag den Tabellenvorletzten aus Heisingen. Drei Spieler fallen aus.

Die Tischtennis-Herren des TuS 08 Rheinberg müssen die letzten beiden NRW-Liga-Spiele in diesem Jahr ohne ihren Kapitän auskommen. Ermin Besic, der in dieser Saison mit Rücken-Problemen zu kämpfen hatte, begibt sich in Behandlung und hofft, zur Rückserie wieder mitwirken zu können.