Trainer des SV Millingen bleibt an Bord : „Ulf Deutz ist mit seinen Ideen der richtige Mann“

Trainer des SV Millingen bleibt an Bord

Interview Millingen Rainer Lempert, Fußball-Obmann des SV Millingen, gibt bekannt, dass der Trainer der A-Liga-Mannschaft auch in der kommenden Saison das Kommando haben wird. Außerdem spricht er über die Kaderplanung.

Rainer Lempert und Ulrich van de Sandt haben eine wichtige Personalie für die kommende Saison 2021/2022 eingetütet. Den Verantwortlichen der Senioren-Fußballer des SV Millingen liegt die Zusage von Ulf Deutz vor, als Trainer der ersten Mannschaft, die in der Kreisliga A von insgesamt 20 Teams den 16. Tabellenplatz belegt, über die laufende Spielzeit weiterzumachen. Obmann Rainer Lempert spricht im Interview über die Zusage und die weitere Kaderplanung.

Bleibt das Trainerteam in der kommenden Saison zusammen?

Lempert Nach dem holprigen Start war ein Trend in die richtige Richtung und eine kontinuierliche Steigerung zu erkennen. Wie in den Vorjahren waren zu Saisonbeginn Leistungsträger ausgefallen. Beim Training waren stets 15 bis 20 Spieler. Das zeigt, dass Ulf Deutz mit seinen Ideen der richtige Mann ist.

Was erwarten Sie vom Coach in den kommenden Monaten, vor allem aber in der neuen Saison?