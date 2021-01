Handball, 3. Liga : Leichlinger TV hält sein Team trotz Krise zusammen

Leichlingen Die Dritte Handball-Liga pausiert mindestens bis Ende Februar. Trotz der Ungewissheit, ob, wann und wie die Saison fortgesetzt wird, stellt der Leichlinger TV schon jetzt die Weichen für die Zukunft.

Trainiert wird in Leichlingen derzeit nicht, zuletzt kam das Team kurz vor Weihnachten unter Corona-Bedingungen zusammen. Gearbeitet wird viel mehr am Computer. Am Dienstagabend stand die nächste Konferenz der Drittliga-Klubs mit dem Deutschen Handballbund auf dem Plan. Die Klubs erhofften sich die Vorstellung eines Konzepts für eine mögliche Fortsetzung der Saison. Wie dieses aussehen könnte, wollte Müller vorab nicht prognostizieren: „Ich finde es schwierig, weil keiner weiß, wie die Zukunft aussieht.“ Es liegt die Vermutung nahe, dass die Zukunft der 3. Liga nach dem Westfalener Vorbild geplant wird. Der dortige Handballverband, bei dem Nordwest-Staffelleiter Andreas Tiemann in führender Position tätig ist, will seine Ober-, Verbands- und Landesligen nach Möglichkeit ab dem 1. März wieder starten und die angefangene Saison durch eine Einfachrunde zu Ende spielen.