Fußball : Sascha Ströter fühlt sich beim Büdericher SV pudelwohl

Sascha Ströter hat in dieser Saison acht Tore erzielt. Foto: Verein

Niederrhein Obwohl es oft Angebote höherklassiger Vereine gibt, möchte der Stürmer den B-Ligisten nicht verlassen, was Trainer Rocco Steinert freut.

Wie nahezu alle anderen Amateurfußballer auch, hat Sascha Ströter nun schon eine ganze Weile nicht mehr vor den Ball treten dürfen. Große Sorgen, dass er in dieser Zeit etwas verlernt hat, muss sich der Angreifer des B-Ligisten Büdericher SV aber wohl nicht machen. Denn besonders auf seinen Torriecher konnte sich der 28-Jährige bislang immer verlassen.

In 188 Einsätzen für den BSV hatten die gegnerischen Torhüter 137-mal das Nachsehen. Auch in dieser Saison überzeugte er bereits mit acht Treffern bei gleicher Anzahl an Spielen. „Teilweise weiß ich einfach wo der Ball hinfällt“, sagt er. Im Fußballjargon würde er sich selbst als klassischen Strafraumstürmer beschreiben. Ein Spielertyp, über den es im modernen Fußball immer wieder Diskussionen gibt, da er sogar vom „Aussterben“ bedroht sei. Echte Mittelstürmer wie Gerd Müller, Horst Hrubesch oder Miroslav Klose wurden schließlich laut dem allgemeinen Tenor immer mehr zur Mangelware.