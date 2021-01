TuS 82-Coach Fabrice Voigt im Interview : „Wir wünschen uns noch einige Spiele“

Info

Privat Fabrice Voigt wurde in Hamburg geboren, zog aber mit fünf Jahren nach Langenfeld, wo er aufgewachsen ist und bis heute lebt. Als Spieler war der heute 40-Jährige auf der Mittelposition gesetzt, bis er sich am Knie verletzte und die Handballschuhe an den Nagel hängen musste.

Arbeit Beruflich ist Voigt Partner bei einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft im Bereich Informationstechnik.