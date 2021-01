Fußball : SV Budberg setzt weiter auf sein Trainerteam

Rheinberg Jürgen Raab wird den Frauen-Regionalligisten auch in der neuen Saison betreuen. Auch sein Stellvertreter Dirk Pohl und Torwartcoach Chris Donabauer haben verlängert. Klaus Donner wird die zweite Mannschaft dagegen verlassen.

Für die Verantwortlichen aus der Fußball-Abteilung des SV Budberg war schnell klar, dass Jürgen Raab weiterhin die optimale Besetzung für den Trainer-Job der Frauen-Mannschaft ist, die in der Regionalliga spielt. Und nach Rücksprache mit den Führungsspielerinnen gab der Coach dem Sportlichen Leiter Henrik Lerch die Zusage für die Saison 2021/22. „90 Prozent der Mannschaft will in Budberg weiterspielen. Und ich fühle mich in dem Verein sehr wohl“, sagt Raab, der auch dabei bleiben würde, wenn die SVB-Fußballerinnen absteigen sollten. Die Regionalliga-Tabelle führt die Mannschaft seit Ende Oktober mit einem Sieg aus sechs Partien auf dem drittletzten Rang.