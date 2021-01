Fußball : SV Issum ist mit seinem Abschneiden sehr zufrieden

Issum Der B-Ligist startete mit zwei Niederlagen in die Saison. Dann verbesserte sich die Mannschaft mit einer Serie von sechs Spielen ohne Niederlage auf den siebten Tabellenplatz.

Die Unterbrechung der Fußball-Saison wegen des Corona-Lockdowns für den Amateursport kam für den SV Issum – wie für einige andere Mannschaften auch – sportlich gesehen zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. „Das war für uns natürlich ärgerlich. Aber daran ist nichts zu ändern. Und das Problem haben die anderen Teams ja auch“, sagt der Issumer Co-Trainer Marvin van Stuijvenberg. Die Mannschaft hatte zuvor eine Serie in der Gruppe zwei der Kreisliga B des Kreises Kleve/Geldern gestartet. Sechs Spiele in Folge blieb der SV Issum ungeschlagen und verbesserte sich dadurch auf dem siebten Tabellenplatz. Eine Entwicklung, mit der am Anfang der Saison nicht unbedingt zu rechnen war. „Doch die Mannschaft musste sich erstmal finden“, sagt van Stuijvenberg mit Blick auf den Fehlstart. Denn der SV Is­sum hatte seine ersten beiden Partien der Spielzeit verloren.