Lokalsport : Jugend-Kreispokale werden in Menzelen vergeben

Menzelen 2014 hatte der SV Menzelen kurz nach der Eröffnung des Kunstrasenplatzes die Pokal-Endspiele der Jugendkicker ausgerichtet. Die Organisation klappte so gut, so dass der Vorstand des Fußball-Kreises Moers die Finalteams erneut nach Menzelen bittet. 16 Mannschaften stehen sich heute und am 12. Mai gegenüber.

Der 2. Vorsitzende Michael Kolkenbrock hatte sich schon damals für eine erneute Gastgeberrolle auf der SVM-Anlage stark gemacht. Er ist froh, dass der Verein nun wieder mit guten Rahmenbedingungen punkten kann. Gestern engagierten sich Eltern und Jugendbetreuer beim Aufbau. Die Anlage ist heute ab 9 Uhr geöffnet. "Der SV Menzelen hat einen der besten Kunstrasenplätze im Kreis", sagte Hans Sommerfeld vom Kreis-Jugendausschuss.

Der Zeitplan für Donnerstag (10. Mai): 10 Uhr: U15-Mädchen SV Budberg - GSV Moers, 11.30 Uhr: U17-Mädchen GSV Moers - SV Orsoy, 13.15 Uhr: D-Jugend SV Budberg - GSV Moers, 15 Uhr: A-Jugend VfB Homberg - SV Schwafheim; Samstag (12. Mai): 11 Uhr: U13-Mädchen GSV Moers - Fichte Lintfort, 12.15 Uhr: E-Jugend FC Rumeln-Kaldenhausen - TV Asberg, 13.30 Uhr: C-Jugend SV Budberg - VfB Homberg, 15 Uhr: B-Jugend VfB Homberg - SV Sonsbeck.

(ND)