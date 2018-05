Lokalsport: Fairplay-Geste der Viktoria-Herren

Kreis Tennis: Alpener wollten unbedingt sportlich gewinnen. Beide Verbandsliga-Teams erfolgreich.

Der erste Herren-Spieltag in der 2. Verbandsliga zwischen Viktoria Alpen und RW Dinslaken hat mit einer Fairplay-Geste begonnen. Die Mannschaft um Kapitän Tim Rosin, der zum Auftakt pausierte, akzeptierte, dass zwei Gästespieler deutlich zu spät erschienen und verzichteten auf eine Wertung. Alpen wollte sportlich gewinnen - und belohnte sich tatsächlich mit einem 5:4-Erfolg. Der Aufsteiger legte den Grundstein in den Einzeln mit teils klaren Ergebnissen durch Stuart Rehfuß, Patrick Klein, Philipp Hammerschmidt und Lukas Holtbrink. Das dritte Doppel Hammerschmidt/Klein holte den entscheidenden Punkt.

Ähnlich war der Spielverlauf bei den Herren 55, die ebenfalls in der 2. Verbandsliga aufschlagen. Ulrich Holtbrink, Andreas Goergen, Wolfgang Schwartz und Wolfgang Kosiuk legten gegen ETUF Essen vor. Markus Goergen/Frank Schultz sicherten den fünften Zähler im Tiebreak. "Mit diesem Sieg haben wir nicht gerechnet, da wir ETUF zu den stärksten Teams zählen", sagte Kapitän Andreas Goergen.

Die 1. Herren 40 nahm die Punkte aus Kerken mit und überzeugte vor allen in den Doppeln, die alle gewonnen wurden. Eng war's lediglich im Match von Kapitän Georg Rosing mit Mike Bäckmann, die erst im Match-Tiebreak (15:13) die Oberhand behielten. Die 2. Herren 40 bewies zwar auch ihre Doppelstärke - alle Partien gingen beim TV Schwafheim an Alpen -, aber nach dem 1:5 in den Einzeln reichte es nur noch zum 4:5. Lediglich Stefan Kaubisch punktete im Einzel.