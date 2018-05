Lokalsport: Traumstart für Damen 30 des TC Solvay

Rheinberg Die Damen 55 des TC Solvay Rheinberg waren im Auftaktspiel der 2. Tennis-Verbandsliga dem TC Burg mit 3:6 unterlegen. Gabi Lönnekeer, Christel Willeke und Marlies Wülfing gewannen ihre Einzel. Angela Spangenberg gab sich erst im Match-Tiebreak (7:9) geschlagen. Zwei Doppel gingen ebenfalls erst im dritten Satz an die Gäste.

Die Solvay-Damen 30 strahlten mit der Sonne um die Wette, hatten sie doch in der Bezirksklasse B den Rindener TC mit 9:0 bezwungen. Die 2. Herren (BK E) erwischte ebenfalls einen Traumstart. Sie schickte den TC Xanten mit einer 0:9-Packung heim. Die Herren 30 (BK A) beendete ihr Duell in Frimmersdorf-Neurath mit einem erfreulichen 7:2. Christian Schaffrath, Sven-Erin Hansen und Erik Nass gewannen in zwei Sätzen, Thomas Kehrmann und Thorsten Krolzik verloren.