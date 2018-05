Lokalsport: U12-Basketballer der Romans stehen vor dem Neuaufbau

Xanten Die U12-Basketballer der Xanten Romans haben wieder eine erfolgreiche Saison absolviert. Punktgleich mit dem Zweiten Basket Duisburg wurden sie Tabellendritter.

Jonny Ruan, Noah Nast, Aurel Küpper, Julius Gehres, Yannik Meintrup, Emil Schiela, Wotan Schuries, Emily van Bebber, Paul Kienzle, Mika van Duin, Daniel Mller-Brylka und Tim van Straelen gehörten dem von Jan Manten, Anja sowie Ulf Sengutta trainierten Team an. Nun beginnt der Neuaufbau des U12-Auswahl. Zehn- und elfjährige Kinder sind donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 12 Uhr in die Turnhalle in Lüttingen zum Schnuppertraining eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.