Lokalsport: Brunnenlauf erstmals mit Hobby-Rennen

Sonsbeck Bei der 33. Auflage bietet der SV Sonsbeck auch eine Strecke über drei Kilometer an.

Vor einer Woche machte sich Enttäuschung auf dem Gesicht von René Niersmann breit, als er sich die Anzahl der Voranmeldungen für den Sonsbecker Enni-Brunnenlauf anschaute. Nur rund 300 Aktive hatten sich da einen Startplatz gesichert. Mittlerweile ist der Leichtathletik-Trainer des SVS, der dem Organisationsteam der Großveranstaltung angehört, voller Vorfreude. Mindestens 1292 Läufer werden heute Nachmittag und am Abend auf den Rundkurs gehen. Sollte das Wetter stabil bleiben, ist Niersmann guter Dinge, dass "wir durch die Nachmeldungen erstmals die 1500-Marke knacken".

2017 waren 1416 Teilnehmer auf dem Rundkurs unterwegs gewesen, 2016 hatten 1439 Kinder, Jugendliche und Erwachsene eine Urkunde erhalten. Zuschauer wie Starter der heutigen 33. Auflage sollen durch eine erweiterte Musikanlage noch besser unterhalten werden. Es werden mehr Boxen auf der Hochstraße aufgestellt sein, "um die Stimmung weiter zu steigern", erläuterte Niersmann, der kurz entschlossene Hobbyläufer auf eine Neuheit hinweist - den Hobby Run ab 18.25 Uhr über drei Kilometer. "Vielen sind fünf Kilometer dann doch zu weit. Da haben wir uns entschieden, einen Einstiegslauf mit in den Zeitplan aufzunehmen", so Niersmann. Klaus Geisdorf, der Sportabzeichen-Beauftragte des SV Sonsbeck, findet's gut. Denn die Zeiten können für den Fitnessorden angerechnet werden.

Armin Gero Beus wird erst um 19 Uhr an der Startlinie stehen. Dann beginnt der Lauf über fünf Kilometer mit der Wertung für die Enni-Serie. Beus möchte im SVS-Trikot als Erster im Ziel ankommen. "Er ist gut drauf", weiß Niersmann. Rahel Brömmel und Pauline Schulze, zwei Talente aus der Kaderschmiede der "Roten Teufel", mussten ihre Teilnahme absagen, weil sie angeschlagen sind.

Durch Niersmann wurde Nikki Johnstone (ART Düsseldorf) auf den Brunnenlauf aufmerksam. Er gehört über zehn Kilometer dem engen Favoritenkreis an. Niersmann: "Er kann durchaus eine 32er-Zeit laufen." Marcel Eckers (LAZ Rhede) und Marc-Andre Ocklenburg (Ayyo Team) sind ebenfalls Kandidaten für den Sieg. Bei den Frauen sind Anna-Lina Dahlbeck (TuS Xanten) und An Lenders (Venloop Running Team) favorisiert. Theresa Stevens vom gastgebenden Verein möchte in die Top 5 laufen.