Schaulustige bei Unfällen : Feuerwehr Sonsbeck setzt Sichtschutzwände gegen Gaffer ein

Sonsbeck Gaffer sollen bei den Einsätzen der Freiwilligen Feuerwehr Sonsbeck keine Chance mehr bekommen. Zur Ausrüstung gehören jetzt mobile Sichtschutzwände, die den Einsatzkräften gespendet wurden.

Die Freiwillige Feuerwehr Sonsbeck hat nun zwei Sichtschutzwände im Bestand, die mit finanzieller Unterstützung der Provinzial-Versicherung Geschäftsstelle Sonsbeck angeschafft werden konnten. Die transportablen Sichtschutzwände sind bei der Einheit Sonsbeck stationiert und kommen beispielsweise bei schweren Verkehrsunfällen zum Einsatz, um Unfallopfer und Verletzte vor neugierigen Blicken zu schützen und so ihre Privat- und Intimsphäre in einer Extremsituation zu gewährleisten. Auch auf der Autobahn 57 können sie dazu dienen, Staus und Folgeunfälle durch Schaulustige und Gaffer zu vermeiden. Die Sichtschutzwände sind jeweils 7,2 Meter breit und 1,8 Meter hoch und können von einer Einsatzkraft in kurzer Zeit aufgebaut werden. Beide Sichtschutzwände können mittels eines Reißverschlusses miteinander verbunden werden. Die Provinzial fördert bereit seit vielen Jahren regelmäßig die Ausstattung der Feuerwehr, im Jahr 2021 in Höhe von 2600 Euro.