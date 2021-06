Medizinischer Notfall in Mönchengladbach : Frauen schirmen Wiederbelebung gegen Gaffer ab

Medizinischer Notfall in Mönchengladbach

Mönchengladbach Ein 70-Jähriger hat am Montagmorgen einen Herzstillstand auf dem Marienplatz in Mönchengladbach erlitten. Gaffer fotografierten den Vorfall. Doch dann schritten Passantinnen ein.

Gaffern, die einen medizinischen Notfall am Marienplatz beobachteten und zum Teil mit Mobiltelefonen filmten, haben am Montagmorgen fünf junge Frauen beherzt einen Riegel vorgeschoben. Wie die Feuerwehr berichtete, bildeten sie mit Decken einen Sichtschutz um einen 70-Jährigen, der gegen 9 Uhr nach einem Herzstillstand von Rettungskräften auf dem Gehweg wiederbelebt wurde. Der Mann war Kunde eines Cafés am Marienplatz. Das stellte den Frauen die Decken für den Sichtschutz zur Verfügung.