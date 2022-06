Glam Bam und Erwin Kohl in Labbeck : Krimi-Lesung mit Sweet-Songs am Naturteich

Labbeck Gegensätze ziehen sich an. Wenn diese alte Redensart stimmt, dürfte eine Veranstaltung am Donnerstag, 16. Juni (Fronleichnam), um 19 Uhr, gut werden.

Dann gibt es am Naturteich auf dem Campingpark Kerstgenshof an der Marienbaumer Straße 158 eine Lesung von und mit Krimi-Autor Erwin Kohl, der aus seinem Buch „Der war schon tot“ vorliest. Dazu spielen zwei bunte Mitglieder der Band Glam Bam Songs von Sweet, Slade oder T. Rex, und das alles an einem idyllisch gelegenen Ort. Der Eintritt ist frei, der Weg zum Teich ist ausgeschildert, Zuhörer sind willkommen. Es ist ratsam, einen Campingstuhl mitzubringen. Die Lesung am Donnerstag findet genau dort statt, wo Lukas Born, die Hauptfigur in Erwin Kohls Romanen, wohnt.