Krimi-Lesung in Alpen : Mordsgeschichten im Rathaus-Foyer

Alpen Heimspiel: Der Alpener Krimi-Autor Erwin Kohl, ein ausgewiesener Kenner des Spezies Niederrheiner, liest auf Einladung des Musik- und Literaturkreises am Freitag aus seinem Roman „Der war schon tot“.

Der Musik- und Literaturkreis Alpen präsentiert auch bei der zweiten Aufführung seiner aktuellen Reihe einen Protagonisten aus dem Ort. Krimi-Autor Erwin Kohl liest am Freitag, 13. Mai, um 19.30 Uhr im Foyer des Rathauses aus seinem neuen Roman „Der war schon tot“ – seinem vierten Niederrhein-Krimi mit Lukas Born und Manolo. Kohl, am 5. Mai 1961 in Alpen geboren, hat die niederrheinische Tiefebene seitdem nie wirklich verlassen. Heute wohnt er mit seiner Frau Bettina in seinem Geburtsort.