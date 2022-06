Konzertreihe Sonsbeck Unplugged : Akustikfans feiern jetzt umsonst und draußen

Sonsbeck Die beliebte Konzert-Reihe Sonsbeck Unplugged findet am Samstag, 18. Juni, erstmals als kostenlose Open-Air-Veranstaltung statt. Vier Acts stehen auf der Bühne.

Schummriges Licht von einer alten Stehlampe. Ein gemütlicher Ohrensessel auf niedriger Bühne. Darin sitzt ein Talent mit Akustikgitarre. So kennen Fans des Sonsbeck Unplugged die beliebte Konzertreihe des Kulturvereins Sonkult im Kastell. Es steht für lauschige Atmosphäre, für entspannte, handgemachte Musik – inmitten einer Kulisse mit dem Charme eines Wohnzimmers aus den 70er Jahren. Entspannt, lauschig soll das Konzert auch diesmal werden. Doch erstmals findet Sonsbeck Unplugged nicht im Kastell statt. Es geht Open Air. Gespielt wird am Samstag, 18. Juni, an der Gommanschen Mühle. Und fürs Publikum gibt‘s freien Eintritt.

Auch an der Gommanschen Mühle läuft alles unter der Prämisse: ohne Verstärker für viel gute Stimmung. Vier Acts stehen mit ihren akustischen Instrumenten auf der Bühne. Mit dabei ist Singer-Songwriterin Kira Hummen, die gebürtig vom Niederrhein stammt. Sie verfeinert Indiepop und Soul mit dem Charme der 60er und 70er Jahre. Ihre Songs erzählen von Liebe, Schmerz und vom Wachsen. Mit im Gepäck hat sie ihren neuen Song „My Body Is The Only Place“, der erst am Vortag des Konzertes veröffentlicht wird.