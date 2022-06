Band aus Wassenberg : Kreuzweise präsentiert „Unbekannte Reise“

Unbekannte Reise, so lautet der Titel des neuen Programms, das die Wassenberger Band Kreuzweise präsentiert. Foto: Birgitt Ullendahl

Wassenberg Die bekannte Wassenberger Band stellt ihr neues Programm am 18. Juni vor. Warum die Reise nicht leicht ist und Mut erfordert. Die Premiere findet in Heinsberg statt.

Nach zwei Nachholkonzerten in Hückelhoven und Erkelenz im Frühjahr kommt die Wassenberger Band Kreuzweise jetzt am Samstag, 18. Juni, mit einem ganz neuen Programm in die Christuskirche nach Heinsberg. In den letzten zwei Jahren sind neue Songs und neue Texte entstanden. Jetzt nimmt die Band ihr Publikum mit auf eine „Unbekannte Reise“ – so der Titel des neuen Programms.

Der Titelsong wirkt beschwingt und unbeschwert, obwohl die skizzierte Reise alles andere als leicht wird und viel Mut braucht. Titus Reinmuth, früher Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Wassenberg, hat den Songtext zu Beginn einer Krebstherapie geschrieben. „Sichere Seite“ ist eine Rock-Hymne zum Mitsingen, „Endlich wieder da“ eine Ballade, die Gänsehaut macht.

Die Songs erzählen vom Leben, das immer eine unbekannte Reise ist: Dann geht es um das Glück, die Liebe, die Angst, die begrenzte Lebenszeit und vor allem die Freundschaft. Das Besondere in diesem Programm: Zwischendurch liest der Buch- und Radio-Autor Titus Reinmuth kurze Texte zum Nachdenken oder Schmunzeln – immer abgestimmt auf die Musik.

Wie in den vergangen Jahren auch, haben Titus Reinmuth (Texte) und Thorsten Odenthal (Musik) die Songs geschrieben. Im März hat der ehemalige Wassenberger Pfarrer ein neues Buch veröffentlicht, „Mit dir wird es leichter“ ist im adeo-Verlag erschienen. Die musikalische Lesung dazu hat die Band auf dem Katholikentag in Stuttgart am 27. Mai auf die Bühne gebracht. Dort war für Kreuzweise die Stiftskirche gebucht, etwas wie die Hauptkirche der Stadt. Songtexte aus dem Buch finden sich auch im neuen Konzert-Programm, mit dem die Band jetzt nach Heinsberg kommt. Anders als bei Lesungen steht hier die Musik eindeutig im Vordergrund.

Kreuzweise schreibt seit 2012 eigene Songs. Die im Kreis Heinsberg bekannte Band ist auch in NRW unterwegs und hat auf den großen Bühnen bei Evangelischen Kirchentagen und Katholikentagen gespielt (2013 in Hamburg, 2016 in Leipzig, 2019 in Dortmund, 2022 in Stuttgart). Kreuzweise sind: Stefan Bimmermann (Piano), Markus Feiter (Gitarre), Titus Reinmuth (Bass), Harry Busch (Schlagzeug), Carmen Tißen (Saxophon) sowie Silke Kuhn, Jutta Graab-Ehlig und Thorsten Odenthal (Gesang).

Mit „Unbekannte Reise“ kommen kleine Geschichten und große Gefühle auf die Bühne – mit gelesen Texten und ganz viel Musik.

Die Premiere findet statt am Samstag, 18. Juni, um 17.30 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) in der Christuskirche Heinsberg, Erzbischof-Philipp-Straße 12. Der Eintritt kostet 18 Euro, Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Wer mehr über die Band erfahren möchte, wird im Internet fündig: www.kreuzweise-rockt.de

(RP)