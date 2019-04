Neue OGS-Leiterin : Ziel: Die Kinder auf ihrem Weg begleiten

Sonsbeck Die 28-jährige Julia Mätzig ist ab Mai neue Leiterin des Offenen Ganztags in Sonsbeck. Sie freut sich auf den engen Kontakt mit den Jungen und Mädchen. Mit den Eltern möchte die Sozialpädagogin Grundsteine fürs Leben setzen.

Nun ist die Stelle wieder besetzt. „Ich freue mich wahnsinnig darauf“, lautet die Antwort, wenn man Julia Mätzig auf ihren neuen Arbeitsplatz anspricht. Ab 1. Mai wird die Sonsbeckerin die Leitung der OGS im Ort übernehmen. Noch ist die Entscheidung ganz frisch, die Zusage ihrerseits gerade erst erteilt. Den Ausschlag dafür habe gegeben, dass sie wieder mehr mit Kindern arbeiten wollte. Nach dem praxisorientierten Studium in Nimwegen leitete Julia Mätzig drei Jahre eine Außen-Wohngruppe für verhaltensauffällige Kinder. Danach wechselte sie zum Jugendamt. „Dort ging es zwar um die Kinder, aber man hatte überwiegend Kontakt zu den Eltern“, erzählt die 28-Jährige. Als sie sich generell über den Job in der OGS informierte, arbeitete sie probeweise in einer solchen Einrichtung. „Das war es einfach. Ich wusste sofort: Das ist es, was ich machen möchte, denn so kann ich endlich wieder den engen Kontakt zu den Kindern haben. Die Kids haben ihr ganzes Leben noch vor sich, entwickeln sich unheimlich schnell und lernen viel. Auf diesem Weg möchte ich sie unterstützen und mit den Eltern Grundsteine fürs Leben setzen.“