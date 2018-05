Neuss: Rekordnachfrage bei den OGS-Plätzen

Die Nachfrage nach OGS-Plätzen - wie hier an der Martin-Luther-Schule - steigt in Neuss. Foto: Georg Salzburg

Neuss Im nächsten Schuljahr werden so viele Kinder wie nie einen OGS-Platz in Neuss bekommen. Das Konzept dafür steht.

Die Stadt bereitet sich auf eine Rekordnachfrage bei den außerunterrichtlichen Angeboten der Offenen Ganztagsschule (OGS) vor. Die Planung dazu wird morgen in der Sitzung des Schulausschusses vorgestellt. Das Gremium tagt ab 17 Uhr im Ratssaal des Neusser Rathauses. Die Zahlen für das kommende Schuljahr haben es durchaus in sich. 3540 OGS-Plätze sollen dann - Stand jetzt - an den Schulen belegt werden, im laufenden Schuljahr sind es 3340. Die Stadt will vorbereitet sein: Bei der Bezirksregierung Düsseldorf wurden 3611 Plätze beantragt, darunter 36 Plätze für Flüchtlingskinder. Rund 40 Plätze sind an der Herbert-Karrenberg-Schule geplant, die zum 1. August in die Trägerschaft des Rhein-Kreises Neuss wechseln soll.