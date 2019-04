Kabarettistin Ingrid Kühne in Xanten : Der Alltag ist ihre Inspiration

Ingrid Kühne ist mit ihrem zweiten Programm „Okay, mein Fehler!“ im Schützenhaus aufgetreten. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Ingrid Kühne gab ein Heimspiel im Schützenhaus. Am Rande sprach sie mit der RP über Familie, Erfolg und ihr Vorbild.

Es dauerte keine Sekunde, da hatte Ingrid Kühne Donnerstagabend das Publikum im mit 300 Plätzen ausverkauften Schützenhaus am Haken: Die Kabarettistin aus Lüttingen hatte Heimspiel mit ihrem zweiten Programm „Okay, mein Fehler!“, mit dem sie noch bis Herbst 2021 auf Tour ist und in dem sie aus dem eigenen Nähkästchen plaudert.

Sohn Sven (20) ist ab und zu, ihr Mann Ralf bei (fast) jedem Auftritt dabei. „Das gehört doch zu einer guten Ehe dazu. Weil wenn ich es nicht mache, sehe ich meine Frau ja kaum noch,“ sagt er. Nächstes Jahr haben die beiden Silberhochzeit. Woher sie ihre Geschichten nimmt? „Ich hab zwei Männer zu Hause, da brauchste doch nur mit zu schreiben, was die so tun und den ganzen Tage von sich geben. Und an jeder Straßenecke, in der Arzt-Praxis, Apotheke, im Supermarkt, an der Tanke, da erlebst du Situationen und hörst Sachen, aus denen du eine lustige Nummer machen kannst.“

Info Mit zwölf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne Anfänge Ingrid Kühne wurde am 13. November 1968 in Aldekerk, heute Kerken, geboren. Mit zwölf Jahren stand sie das erste Mal auf der Bühne, in einem Theaterstück in plattdeutscher Mundart. Aufzeichnung Ingrid Kühne freut sich momentan vor allem auch auf Donnerstag, 6. Juni, wenn das WDR-Fernsehen um 20 Uhr in der Rheinberger Stadthalle ihr erstes Soloprogramm „Wie war das nor(ch)mal?“ aufzeichnet. Tickets www.ingrid-kuehne.de

Nervös sei sie nicht, bereite sich auch nicht auf einen Auftritt vor. „Ich fahr dahin und fertig. Manchmal ticker ich auch bis zwei Minuten vorher noch auf meinem Handy rum.“ Und sie müsse auch nicht auf Knopfdruck lustig sein. „Ich mach mein Programm, und wenn das lustig ist, umso besser. Es gibt doch nichts Schöneres als Menschen zum Lachen zu bringen, sie zwei Stunden ihre Sorgen vergessen zu lassen.“ Politisches Kabarett würde sie nicht machen wollen, das überlässt sie gerne denen, die es können. „Ich bin ein politischer Blindgänger. Um auf diesem Gebiet witzig sein zu können, müsste ich die Politik erstmal verstehen.“ Oft werde sie gefragt, warum sie nicht singe. „Weil ich verhindern will, dass das Publikum aufsteht und den Saal verlässt,“ antwortet sie dann.

Seit 2014 ist sie kabarettistisch unterwegs. Dass sie so erfolgreich ist, liegt vielleicht auch daran, dass sie „nicht obszön oder billig, nicht primitiv“ sei und nicht unter die Gürtellinie gehe. Comedy, das ist für sie etwas, „wo man drüber lacht, wo man Spaß dran hat, sich wiedererkennt“. Ihr Vorbild sei ihre 80-jährige Mutter. „Die war Büttenrednerin, hat sich mit meinem Onkel im Karneval immer köstliche Duelle geliefert. Sie ist mächtig stolz auf mich. Vor dem Fernseher harrt sie immer bis zum bitteren Ende aus, weil ich oft die letzte Nummer im Programm bin.“

Dieter Nuhr, Wolfgang Trepper, Mario Barth: „Ich mag solche Leute, aber ich würde sie nie kopieren. Ich spiele Ingrid Kühne, nur so kann ich überzeugen. Ich bin auf der Bühne genauso wie ich zu Hause bin. Und ich habe nie aufgehört, mich selber in Frage zu stellen.“ Den Anspruch, ein Stadion zu füllen, den habe sie nicht. „Höchstens vielleicht die Arena in Gelsenkirchen (Anmerkung der Redaktion: Ingrid Kühne ist bekennender Schalke-Fan). Oder das Müngersdorfer Stadion in Köln.“

Man kann ihr auch ruhig ins Programm reinquatschen. „Das finde ich sogar gut. Ich beziehe das Publikum auch immer ein. Aber ich würde nie jemanden vorführen. Man muss ein Gespür dafür haben, wenn Leute das nicht wollen, das merkt man sehr schnell. Und wenn ich sehe, dass in der ersten Reihe nur Menschen über 70 sitzen, dann switch ich auch um, haue zum Beispiel die Geschichte mit der Schwiegermutter nicht raus. Ich habe Nummern für vier Stunden Programm im Repertoire, die kann ich abrufen. Die Leute in der letzten Reihe sollten sich übrigens nicht zu sicher sein, dass die Frau Kühne sie in Ruhe lässt…“ Bis Ende Mai reiht sich auch bei Ingrid Kühne ein Auftritt an den anderen. „Das sind die Kabarett-Monate schlechthin. Im Sommer ist Pause: Bei 40 Grad setzt sich doch keiner in eine Halle und will lachen.“