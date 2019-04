Freizeit : Xantener Ostermarkt mit April-Wetter

Beim Ostermarkt in Xanten gab es auch Pflanzen für den Garten und den Balkon. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Es gab viel Kulinarisches, weniger Handwerkliches. Händler sprechen von durchwachsenem Geschäft.

Rund 70 verschiedene Stände nahmen für zwei Tage den Xantener Marktplatz in Beschlag und präsentierten sich beim Ostermarkt mit ihren abwechslungsreichen Angeboten. Dabei lockten die Sonnenstrahlen vor allem am Sonntag die Menschen in die City und sorgten für eine relativ volle Innenstadt.