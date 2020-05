Fahndung in Sonsbeck : Einbruch in Supermarkt – Verdächtiger geschnappt

Foto: ja/Arnulf Stoffel (ast) 6 Bilder Polizei-Fahndung nach Einbruch in Sonsbecker Supermarkt

Sonsbeck Nach einem Einbruch in Sonsbeck ist ein Verdächtiger von der Polizei gefasst worden, als er flüchten wollte. Er soll vorher in einen Supermarkt eingestiegen sein. Die Ermittlungen dauern an.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Einbruch in den Supermarkt ereignete sich in der Nacht von Montag auf Dienstag in Sonsbeck. Die Polizei setzte für die Fahndung einen Hubschrauber ein, der etwa eine Stunde lang über der Gemeinde kreiste. Die Ermittler wollen sich im Laufe des Vormittags äußern.

(ast/wer)