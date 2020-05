Online-Backkurs : Süße Momente für drei Generationen

Xanten In der Corona-Krise ist gemeinsames Backen schwierig. Deshalb gibt es jetzt Online-Kurse, die die Generationen verbinden wollen, ohne dabei die Abstandsregeln zu missachten. RP-Mitarbeiterin Heidrun Jasper hat mit ihrer Tochter Inga und Enkelin Matilda den Selbsttest gemacht.

Ich geb’s zu, ich bin koch- und backtechnisch vielleicht nicht gerade eine Niete, aber doch relativ ahnungslos. Und ich hatte natürlich auch keine Springform mit einem 20-Zentimeter-Durchmesser im Schrank, als ich mich am Sonntagnachmittag in meiner Küche kurz vor 15 Uhr im Netz einloggte und bei einem Online-Back-Event mitmachte, das die Volksbank Niederrhein zusammen mit der Rheinischen Post verlost und für das sie sich die Firma BakeNight ins Boot geholt hatten. Eine Internetverbindung und einen Computer habe ich, damit waren die Teilnahme-Voraussetzungen erfüllt.

Zusammen mit Anja, Steffi, Dörte, Luisa, Elea, Finja, Daniela, Helena, Laura und Tom, Enkel von Martina, mit meiner Tochter Inga und meiner Enkelin Matilda war ich im Meetingraum von Katharina Brunner zugeschaltet und habe darauf gewartet, dass es endlich losgeht. Die junge Frau aus München ist Meisterbäckerin, arbeitet in einer Catering-Kochschule in der bayrischen Landeshauptstadt und gehört zum Team der Firma BakeNight, die im Sommer 2019 in Berlin gegründet wurde und mit lokalen Bäckereien und Konditoreien kooperiert, die durch Backworkshops zusätzlich Umsatz generieren wollen. Zehn Online-Workshops hat sie schon gegeben, wir waren die elfte Gruppe, mit der Brunner backen wollte. Ein Cheesecake sollte es sein, Käsekuchen kann man auch dazu sagen. Die Liste der Zutaten hatten wir einige Tage vorher per E-Mail bekommen.