Frauenfußball : Budberg: Raab bleibt Coach der Regionalliga-Frauen

Rheinberg-Budberg Die Regionalliga-Fußballerinnen des SV Budberg werden auch in Zukunft ihre Anweisungen von ihrem bisherigen Trainer erhalten. Zudem kehr Nele Pacynski ins Trainerteam zurück. Der Kader soll noch punktuell verstärkt werden.

Außerdem meldet sich eine alte Bekannte zurück: Nele Pacynski wird in Zukunft wieder als Co-Trainerin einsteigen. Raab ist froh über die Mithilfe der ehemaligen Spielerin. „Es ist immer wichtig, wenn bei einer Damenmannschaft auch eine weibliche Betreuerin dabei ist“. Möglichweise werden beide in der Zukunft mit ein paar neuen Akteurinnen zusammenarbeiten. „Nachdem wir den Kader in der letzten Saison in der Breite aufgestellt haben, wollen wir uns nun punktuell verstärken“. Eine torgefährliche Offensivkraft wäre ideal. Möglicherweise müsse auch die Torhüter-Position neu besetzt werden. „Unsere Stammkeeperin Kim Stawowy war lange verletzt. Da müssen wir mal abwarten, wie sich die ganze Sache entwickelt.“