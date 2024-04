Warum in Sonsbeck viele neue Geschäfte öffnen Wenn der Einzelhandel wieder erblüht

Lange Zeit war Sonsbecks Ortskern für Susanne Schellewald nicht mehr als eine Durchfahrt. Der kürzeste Weg in Richtung Issum. „Ich habe mich dabei immer wieder links und rechts umgeschaut und mich über die vielen Leerstände in Sonsbeck gewundert“, sagt die Geschäftsfrau. Dass Online-Handel, demografischer Wandel, Corona und Inflation den Einzelhandel in vielen Kommunen in die Knie zwingen, ist Susanne Schellewald bewusst. In ihrer Heimatstadt Rees sorgt noch der Tourismus für reichlich Laufkundschaft in den Geschäften. Sie selbst betreibt dort seit bereits sieben Jahren erfolgreich „Das kleine Lädchen“, in dem es Deko, Kleidung, Schmuck und Spielwaren gibt. Und doch machte die Unternehmerin eines Tages Halt auf der Hochstraße, trank einen Kaffee bei Lensing, fragte in der Bücherei nach den Gründen der Leerstände im Ort nach. Und sie erfuhr von einer damals noch jungen Idee in der Gemeinde: der kommunalen Ortskernförderung für Gewerbetreibende.