Lösungen für Straßen in Sonsbeck : Erste Erfolge im Verkehrs-Gremium

Sonsbeck Sonsbecks interfraktionelle Arbeitsgruppe Verkehr gab einen Zwischenbericht ihrer Arbeit. Die Hochstraße bleibt auch weiterhin Thema, in Labbeck sind schon Ergebnisse zu sehen.

Die Liste von Sonsbecks Verkehrsproblemen scheint so lang wie das Straßennetz der Gemeinde selbst. Der Rübenverkehr in Sonsbeck und Labbeck sowie Schleichverkehre in den Straßen In der Huf und Landdrotsche Huf gehören ebenso dazu wie die Verkehrsbelastung der Hochstraße und der Zustand der Radwege, um nur einige zu nennen. Aus diesem Grund hat sich im März eine interfraktionelle Arbeitsgruppe (AG) Verkehr gegründet , die Lösungsansätze aus einem bereits bestehenden Gutachten zur Verkehrsuntersuchung auswerten, weitere Vorschläge besprechen und erste Maßnahmen anschieben soll. Im Verkehrsausschuss gab Ordnungsamtsleiter Markus Janßen nun einen Zwischenbericht der AG und konnte erste Erfolge vorweisen.

So liegt dieKostenpflichtiger Inhalt Hochstraße auf der Prioritätenliste zwar ganz oben, die Umsetzung von Maßnahmen auf der Landstraße erfordere aber ein „hohes Maß an Beteiligung anderer Behörden“. Man müsse den Landesbetrieb Straßen NRW mit Fakten überzeugen, so Janßen. Deshalb seien für Lösungsansätze wie eine nächtliche Tempobegrenzung auf 30 Stundenkilometer für Lkw, eine generelle Verlängerung des Tempo-30-Bereichs in südliche Richtung oder die Verbesserung der Querungshilfe an der „alten Post“ weitere gutachterliche Bewertungen notwendig.