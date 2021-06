Unfall in Labbeck : Bus prallt gegen Baum

Die abgeplatzte Rinde am Baum zeugt noch von dem Aufprall. Foto: Stoffel

Sonsbeck-Labbeck Ein Busfahrer ist in einer langen Kurve an der Uedemer Straße in Labbeck von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Personen wurden nicht verletzt.

In Sonsbecks Ortsteil Labbeck ist ein Bus am Mittwochmorgen gegen einen Baum geprallt. Personen sind nicht zu Schaden gekommen. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, hätten sich zum Zeitpunkt des Unfalls, gegen 7 Uhr, keine Passagiere im Bus befunden. Auch der Fahrer sei unverletzt geblieben.

Er war in einer Kurve an der Uedemer Straße von der Fahrbahn abgekommen und dann gegen einen Baum geprallt. Durch den Aufprall sei ein größerer Ast auf die Fahrbahn gestürzt, so dass die Straße kurzzeitig gesperrt werden musste. Feuerwehr und Bauhof beseitigten die Gefahrenstelle. Gegen 9 Uhr war die Straße wieder frei.

