Verkehrspolitik in Sonsbeck : Bürgermeister verteidigt Arbeitsgruppe Hochstraße

Verkehrspolitik in Sonsbeck

Wie’s auf der Hochstraße in Sonsbeck weitergegen soll, wird jetzt eine Arbeitsgruppe erörtern. Die Vorschläge soll der Rat noch im Mai verabschieden. Foto: Christoph Reichwein (crei)/Reichwein, Christoph (crei)

Sonsbeck Die Verkehrsberuhigung auf der Hochstraße mitten durch Sonsbeck bleibt umstritten. Bürgermeister Schmidt sichert Entscheidungen im Mai zu. Geld für Maßnahmen stehe bereit.

Bürgermeister Heiko Schmidt hat die mit CDU-Mehrheit getroffene Entscheidung, eine Arbeitsgruppe zu berufen, die das Verkehrsgutachten für die Hochstraße auswertet und ein Maßnahmenpaket schnüren soll, gegen Kritik aus der Bürgerschaft verteidigt. Claus-Dieter Klentze, der bei der Kommunalwahl für die FDP kandidiert hatte, hat sich in einem Brief an den Bürgermeister „zutiefst empört“ gezeigt über die weitere „Verzögerung“, die Bürgerschaft vor „Lärm und Verkehr zu schützen“.