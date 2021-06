Angebot vom SV Sonsbeck : Zwischen-Lösung für Skatepark-WC

Sonsbeck Der SV Sonsbeck hat angeboten, seine Anlage im Vereinsheim für die öffentliche Nutzung vorübergehend bereitzustellen. Langfristig halten die Grünen aber am Bau einer Trockentoilette fest.

Es war eine überraschende Wendung in der Debatte um eine Toilettenanlage am Skatepark, von der Bauamtsleiter Georg Schnitzler im Bauausschuss berichten konnte. Der SV Sonsbeck habe sich bereiterklärt, ein im Vereinsheim befindliches WC auch für die Besucher der Freizeitfläche an der Parkstraße öffentlich zugänglich zu machen. Dem vorausgegangen war ein Antrag der Grünen, die den Bau einer barrierefreien, selbstreinigenden Trockentoilette beantragten.

Die Fraktion erachtet das weitläufige grüne Areal als „einer der wenigen attraktiven Treffpunkte“ in Sonsbeck. Die Freizeitfläche an der Parkstraße mit Spielplatz, Skaterbahn sowie der Nähe zum Rückhaltebecken und Bolzplatz habe sich zum beliebten Ort für alle Generationen entwickelt. Den Grünen zufolge entstehe daraus aber auch ein Bedarf für den Bau einer öffentlichen Toilettenanlage. Von der Fraktion favorisiert wird eine selbstreinigende und barrierefreie Trockentoilette, wie sie etwa auch im Xantener Kurpark zu finden sind.

Fromont plädierte dafür, vorübergehend das Angebot des SV Sonsbeck anzunehmen, das Damen-WC am Kunstrasenplatz zur öffentlichen Unisex-Toilette umzufunktionieren. Abschließende Details, so Matthias Broeckmann (CDU), der auch zweiter Vorsitzender des Sportvereins ist, müssten noch geklärt werden. So werde wahrscheinlich eine bauliche Maßnahme notwendig, damit die Toiletten-Nutzer nicht in die weiteren Vereinsräume gelangen können. Grundsätzlich sei der Vorstand aber einverstanden. „Und ganz wichtig, auch unsere Reinigungskraft, die dadurch ja einen Mehraufwand hat“, so Broeckmann.