Hochstraße, Knotenpunkte und Rübentransporte : Verkehr in Sonsbeck unter der Lupe

Verkehr in Sonsbeck unter der Lupe

Sonsbeck Ein Fachbüro soll bald detaillierte Zählungen vornehmen, um belastbare Daten zu liefern.

Markus Plüm (pm) ist Redakteur in der Lokalredaktion Xanten der Rheinischen Post.

Schon lange ist die Sonsbecker Hochstraße überlastet. Viele Autos, Motorräder, Fahrräder, aber auch Schwerlastverkehr drängen sich täglich durch den Ortskern. Unter anderem, um hier Abhilfe zu schaffen, soll ein Fachbüro in den kommenden Monaten Verkehrszählungen durchführen. Mit den Ergebnissen sollen dann konkrete Lösungsvorschläge entwickelt werden. Einen ersten Einblick in die Methodik gab Thomas Rödel Planungsbüro Rödel & Pachan am Dienstag im Verkehrsausschuss.