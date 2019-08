Sommerfestspiele in Birten : Mrs. Greenbird geben ein Konzert – dann kommt ein Heiratsantrag

Sommerfestspiele in Birten

Birten Damit hatte Sarah Nücken offensichtlich nicht gerechnet: Als sie mit Steffen Brückner am Freitagabend in Xanten-Birten ein Konzert gab, fiel ihr Partner plötzlich auf die Knie und holte einen Ring heraus.

Eigentlich müssten sie künftig als Mr. und Mrs. Greenbird durch die Lande touren: 300 Frauen und Männer waren Zeugen, wie Steffen Brückner – Gitarrist, Sänger und der männliche Part des deutschen Country-Folk-Pop-Duos Mrs. Greenbird – am Freitagabend im Amphitheater in Birten um die Hand seiner Lebensgefährtin Sarah Nücken anhielt. Ganz wie es sich gehört: mit Kniefall und Ring. Und zur Überraschung der Sängerin, die seit vielen Jahren mit Steffen Brücker ein Singer-Songwriter-Duo bildet, das mit seinen Balladen erfolgreich unterwegs ist.

Mrs. Greenbird sorgte zum Auftakt der ersten dreitägigen Sommerfestspiele unter freiem Himmel im Amphitheater für einen wunderschönen Musik-Abend. Namensgeber des Duos – „man nannte uns auch mal das Goldkehlchen und der Mann mit dem Hut“ – sei ein Papagei, so Steffen Brückner; „der Vogel hatte sich ausgerechnet unseren Hauseingang ausgeguckt, um sich dort zum Sterben niederzulassen“. Akustische Markenzeichen, so ist auf ihrer Homepage zu lesen, sind „treibende, mal sphärische Gitarren, Sarahs außergewöhnliche Stimme, verspielt-poetische Texte, eingängige Melodien sowie die wunderschönen zweistimmigen Harmonien“. In Birten spielte Mrs. Greenbird auch Balladen aus ihrem neuen Album „Dark Waters“, das im Frühjahr erschienen ist.