Neue Exponate : Ausstellung des Siegfriedmuseums wird überarbeitet

Xanten Leiterin Anke Lyttwin baut weitere Exponate ein. Vorstand des Fördervereins bittet um Unterstützung.

Das Siegfriedmuseum überarbeitet und erweitert seine Dauerausstellung. Das kündigte Leiterin Anke Lyttwin am Freitag an. Das Museum sei etwa zehn Jahre alt, die Ansprüche der Besucher hätten sich in der Zwischenzeit verändert. Darauf werde sie eingehen und die Dauerausstellung attraktiver machen, auch durch neue Exponate. Xanten bekomme Leihgaben anderer Museen, sie habe außerdem Exponate erworben, die in den nächsten Monaten in die Dauerausstellung integriert würden, sagte Lyttwin. Unter den neuen Exponaten seien zum Beispiel Alltagsgegenstände aus dem Mittelalter. Dadurch werde die Zeit, in der das Nibelungenlied aufgeschrieben wurde, für die Besucher greifbarer.