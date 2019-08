Mallorca-Beachparty : Mickie Krause singt im Strandbad Xantener Südsee

Xanten Am Samstagabend ist Mallorca-Beachparty im Strandbad Xantener Südsee. Dafür bringt Sänger Mickie Krause Verstärkung mit.

Anfang der Woche war Mickie Krause noch auf Mallorca und machte in einer Großraumdisco Stimmung. Am Samstag, 10. August, kommt er dafür an den Niederrhein. Auf der Mallorca-Beachparty im Naturbad Xantener Südsee ist der 49-Jährige der Stargast. Sein Auftritt ist für den späten Abend vorgesehen.

Er freue sich auf ein „tolles, partyhungriges Publikum“, sagte Mickie Krause im Vorfeld unserer Redaktion. Er wolle „alle Hits der letzten 100 Jahre“ singen, also auch „Schatzi, geh mal Bier hol’n“ und natürlich seine neue Nummer „Eine Woche wach“. Innerhalb von wenigen Jahren ist es sein dritter Auftritt in Xanten, Mickie Krause schwärmt von der „tollen Location“ und verspricht den Gästen eine „tolle Party“.

Die anderen Künstler sind noch nicht ganz so bekannt wie Mickie Krause, haben sich in der Party-Szene aber auch schon etabliert:

Im Vorverkauf kosten die Karten ab 16,50 Euro. Es gibt sie online auf www.f-z-x.de oder www.eventim.de, dazu an folgenden Vorverkaufsstellen: In Xanten am Info-Center des FZX, Am Meerend 2, bei der Tourist-Information, Kurfürstenstr. 9, bei den Edeka-Märkten Lurvink, Sonsbecker Str. 19a und Lüttinger Str. 29, sowie in Moers bei der Stadtinformation Moers, Kirchstraße 27a/b. Für Kurzentschlossene gibt es auch eine Abendkasse.