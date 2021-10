Für Zutritt gilt 2G-Regel : Kartenverkauf für Silvesterkonzert im Xantener Dom beginnt

Xanten Die Tix als Veranstalter verspricht einen „erhebenden Abend“ am 31. Dezember im Xantener Dom. Für den Zutritt gilt die 2G-Regel: Besucher müssen geimpft oder genesen sein. Ein negativer Corona-Test reicht nicht.

In diesem Jahr wird es im Xantener Dom wieder ein Silvesterkonzert geben. Die Tourist Information (Tix) hat am Dienstag das Programm vorgestellt. Sie verspricht einen „erhebenden Abend zum Jahresausklang“. Der Kartenverkauf beginnt am Mittwoch, 6. Oktober. Die Tickets sind in der Tix-Geschäftsstelle an der Kurfürstenstraße 9 erhältlich.