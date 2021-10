Auswertung für erstes Halbjahr : Xantens Gewerbesteuer-Einnahmen steigen

Xanten Die Gewerbesteuer ist eine der wichtigsten Einnahmequellen von Kommunen. Xanten kann sich in diesem Jahr bisher über ein deutliches Plus freuen. Die Einnahmen von zwei Nachbarkommunen steigen aber noch mehr.

Die Stadt Xanten hat im ersten Halbjahr 2021 knapp 4,3 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen. Das geht aus einer Übersicht der Landesstatistikamtes IT NRW hervor. Demnach lagen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer in den ersten sechs Monaten dieses Jahres um 25 Prozent über denen des ersten Halbjahres 2020 und um 49 Prozent über denen des ersten Halbjahres 2019.

In ganz Nordrhein-Westfalen stiegen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer noch stärker als in Xanten. Nach Angaben von IT NRW waren sie im ersten Halbjahr 2021 landesweit im Durchschnitt um 30 Prozent höher als im ersten Halbjahr 2020. Im Kreis Wesel legte die Gewerbesteuer im Durchschnitt um 21,7 Prozent zu. Den größten Zuwachs hatte Rheinberg mit plus 96,9 Prozent (auf 10,75 Millionen Euro). Danach folgt Alpen mit einem Plus von 88,8 Prozent (auf 3,98 Millionen Euro). In Sonsbeck dagegen sanken die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 11,3 Prozent auf 1,7 Millionen Euro im ersten Halbjahr 2021.