Ärgernis in Xanten : Mit Lautsprechern gegen Krähen

In der Innenstadt haben sich an mehreren Stellen Krähen angesiedelt, zum Beispiel an der Klever Straße.

Xanten In Soest wird es getestet. Xanten würde es gern ausprobieren. Aber der Kreis müsste zustimmen. Die Maßnahme könnte erst im Frühjahr 2021 außerhalb der Brut- und Nistzeiten erfolgen.

Die Stadt Xanten bekräftigt, dass sie etwas gegen die Krähen in der Innenstadt unternehmen will. Sie werde weiter auf eine Lösung des Problems drängen, versichert Bürgermeister Thomas Görtz in einem Schreiben an den Antiquar Wilhelm Müllers, das unserer Redaktion vorliegt. Darin umreißt Görtz, wie eine Lösung aussehen könnte und woran sie bisher gescheitert ist. Das Schreiben ist eine Antwort auf Müllers‘ offenen Brief, in dem dieser auf den Krähenkot in der Innenstadt hingewiesen hatte.