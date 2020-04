Mitmachen und gewinnen : Volksbank Niederrhein und Rheinische Post verlosen Tickets für Online-Backkurs

Xanten/Rheinberg Die Volksbank Niederrhein und die Rheinische Post wollen die Generationen zusammenbringen – aber so, dass alle auf Abstand bleiben. Interessierte sollten am Montag, 27. April, zwischen 11.30 und 15.30 Uhr anrufen.

Trotz der Corona-Pandemie wollen wir es möglich machen, dass Großeltern und Enkelkinder zusammen Zeit verbringen und gemeinsam backen können, ohne die Abstandsregeln zu missachten. Deshalb verlosen die Volksbank Niederrhein und die RP dreimal zwei Tickets für ein Online-Back-Seminar der Firma BakeNight. Die Gewinner können an einem Workshop der Firma teilnehmen: Unter Anleitung eines Profis backen sie, während sie in ihrer eigenen Küche stehen – Voraussetzung sind eine Internetverbindung und ein Tablet, Smartphone oder Computer. Der Backkurs findet am Sonntag, 3. Mai, um 15 Uhr statt. Gebacken wird ein Käsekuchen mit Früchten. Die Gewinner erhalten die Zugangsdaten und die Zutatenliste vorab, um alles Notwendige zu besorgen. Während des Online-Seminars gibt ein Profi Anweisungen und beantwortet Fragen.

Das Gewinnspiel richtet sich an Familien, also an Großeltern und Enkelkinder, die von ihren Eltern gern unterstützt werden können. Um zu gewinnen, rufen Sie bitte am Montag, 27. April, zwischen 11.30 und 15.30 Uhr an, die Rufnummer lautet: 02801 714131. Bitte sagen Sie, mit wem Sie teilnehmen möchten und warum. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich; ausgeschlossen sind Mitarbeiter des Verlags oder verbundener Unternehmen. Das Los entscheidet, die Gewinner werden kurzfristig benachrichtigt. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Die Teilnahme- und Datenschutzbedingungen finden Sie auch unter rp-online.de/teilnahmebedingungen.